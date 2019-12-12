: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi: Üniversite öğrencilerine eğitim desteği başlıyor

12.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:39

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile üniversite öğrencilerine müjdeli haberi verdi.

İmamoğlu, "Üniversite öğrencilerine eğitim desteğimiz başlıyor, yurt ve kütüphaneler ise yolda. İstanbul, öğrencilerin mutlu ve huzurlu bir şekilde çalışacakları ve üretecekleri bir şehir olacak." ifadelerini kullandı.

"YARDIMA İHTİYACI OLANLAR ARASINDAN SEÇİYORUZ"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, "Yayınladığımız kriterler var. O kriterler çerçevesinde en yüksek puanı alan ve yardıma ihtiyacı olanlar arasından seçiyoruz. Öğrencilerin en fazla harcamalarının olduğu dönemlere göre bunları ayarladık. İleride bir başarı bursu vermeyi de arzu ediyoruz" dedi.

İBB'den burs alan öğrencilerden biri yaptığı açıklamada, "Burs alanlardan biriyim ve bunu olumlu karşılıyorum" dedi.

3200 TL EĞİTİM DESTEĞİ

İBB, İstanbul'da okuyan 30 bin öğrenciye eğitim desteği sağlanacağını açıklamıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya adreslerinden yaptığı açıklamada, 30 bin üniversite öğrencisine 3200 TL eğitim yardımı yapacağını duyurmuştu.

BAŞVURU KOŞULLARI

- T.C. vatandaşı olmak

- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

- Lisans öğrencisi olmak

- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

- Devlet üniversitesinde veya Vakıf/Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

- Ara sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,50 olması

- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

- Kredi Yurtlar Kurumundan burs almadığına dair belge ibraz etmek ve özel kurumdan burs almadığını beyan etmek

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