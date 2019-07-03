İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a iki yeni otogar yapacağız

Halk TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Esenler Otogarı'nın sözleşmesinin bittiğini hatırlatarak, "Sağda solda duyuyoruz orayı vermeyiz falan. Orayı akla ve bilime peşkeş çekeceğim. Üretim ve istihdam merkezi haline getireceğim orayı. Polis oraya baskın yaptı, pislik içerisinde. Orada oluşan suç merkezi Güngören'i etkiliyor, Esenler'i etkiliyor, Bayrampaşa'yı etkiliyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

İstanbul'un önceliği simgesel bir anlamda Taksim meydanı. Beşiktaş meydanı da dokunulması gereken bir yer. Buralar simgeler anlamda bir buluşma, aynı zamanda toplumsal uzlaşma için buluşma yeri.Büyük kentlerin meydanlarını çok önemseyeceğiz.

Medyanın toplum tarafından sorgulanmasına sebep olduk. Bu bence ciddi bir gelişim. Herkes sorgulayacak bunu.

SARAÇHANE'DEKİ BİNA SÜRPRİZİ

Özellikle arka bina kısmında Türkiye'nin en nitelikli en güçlü kütüphanesini yapacağız. Yurtiçi, yurtdışı insanların gelip arşiv karıştıracağı bir kütüphane olacak.

Sevgi dilini birinci sıra yakalayan kitle çocuklar. Çocuğun sevgisini kazanmadan hiçbir siyasi o toplumda başarılı olamaz.

Gençlerin şikayetini hergün dinliyorum. Özellikle 31 Mart'tan sonra… Hayallerimi artık bu şehirde kuruyorum diyen binlerce gençle karşılaşıyorum. Bu benim çalışma şevkimi artırıyor.

Bir araştırma gençlerin yüzde 65'in oy verdiğini açıklamış bir araştırma şirketi. Sevgiyi yakalayınca oy oranları inanıyorum yüzde 80 olacak.

ÇORLU TREN KAZASI

Çorlu'daki kazada hayatını kaybeden Arda'nın kazadan önce Beylikdüzü'ndeki yaşam vadisini gördükten sonra 'Ekrem amca keşke İBB Başkanı olsa' sözü üzerine İmamoğlu şunları söyledi;

İlginç bir şey oldu bunu annesi anlattı herhalde Mısra hanım. Bu söylemi bizzat Mısra hanım bana anlatmıştı. Bunu söylediğini o zaman bana söylemişti annesi.Talihsiz bir kaza. Hak, hukuk adalet diyoruz ya adalet duygusunun yerine gelmediği zaman neyi tartışsanız boş. Mahkeme heyeti çekilmiş duruşmadan.

Çok feryadını gördüm orada annenin. Niçin bu ülkede adalete olan duyguyu tesis edemeyiz. Biz inançlı insanlarız ama bizim inancımız aynı zamanda maksimum adaleti sağlayan bir inanç. Yerine getirilmediği sürece vatandaşın güvenini sağlayamazsınız.

ESENLER OTOGAR PROJESİ

"İstanbul'un üretken insanları dünyanın hiçbir kentinde yok. 1 milyon 200 bin 0-4 yaş arası çocuk var. Bu kadar geleceğe dair bir nüfusu olan kentin bilime, teknolojiye, eğitime yatırım yapmayacakta ne yapacak!

21.yy'da ekmeğini çıkaran bir nesil yaratabiliriz. İstanbul'u dünyanın en seçkin beyinlerinin geldiği bir kent haline getirebiliriz.

Teknokent yapılıyor nerede İzmit'te… Bu kitleyi şehrin dışında bir yere getiremezsiniz. Kentin içinde tutacaksınız. Ümraniye gibi Kartal-Pendik gibi…

Esenler kocaman bir alan. 27-28 yılı bulmuş bir geçmişi var. Yap-işlet-devret süresi görevi geri almamızdan 2-3 gün önce doldu.

Kurtköy'de Anadolu yakası garı, bir tanede Hadımköy bölgesinde bir otogar yapacağız. İstanbul içinde de mini otogarlarla desteklenecek.

"ON BİNLERCE GENCİMİZİN HAYATA HAZIRLANDIĞI BİR YER OLACAK"

Sağda solda duyuyoruz orayı vermeyiz falan… Orayı akla ve bilime peşkeş çekeceğim. Üretim ve istihdam merkezi haline getireceğim orayı.

Polis oraya baskın yaptı. Pislik içerisinde. Orada oluşan suç merkezi Güngören'i etkiliyor, Esenler'i etkiliyor. Bayrampaşa'yı etkiliyor.

Metro ulaşımı var. Tramvay ulaşımına yakın. Başka bir müjde daha verelim. İstanbul'a yapacağımız 15 yaşam vadisinden birinin de merkezinde. On binlerce gencimizin eğitim aldığı hayata hazırlandığı bir yer olacak."