Iago Aspas'tan Emre Mor'a övgü: Bana Messi'nin gençliğini hatırlatıyor
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Iago Aspas'tan Emre Mor'a övgü: Bana Messi'nin gençliğini hatırlatıyor

30.09.2020 13:28 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:43

Bu sezon Celta Vigo'ya geri dönerek adından söz ettiren ve adeta küllerinden doğan Emre Mor, İspanya'da takdirleri kazanmaya devam ediyor. Takım kaptanı Iago Aspas, Emre'yi Messi'nin gençliğine benzetti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) mücadele eden Celta Vigo'nun forvetteki en önemli oyuncusu Iago Aspas, Türk futbolcu Emre Mor'dan övgüyle söz etti.

İspanya'nın Cadena Ser radyosuna demeç veren Aspas, "Emre farklı bir futbolcu. Bire birde bana Messi'nin gençliğini anımsatıyor. Saha içinde çok ateşli. Ayağında top ile çok hızlı hareket edebiliyor." şeklinde konuştu.

"BİZE BÜYÜK YARDIMI OLACAK"

Aspas, "Emre sahip olduğu tüm özelliklerini sahada birleştirmeli. Eğer konsantrasyonunu sadece futbola verirse bize büyük yardımı olacak bir futbolcu. Bundan hiç kuşkum yok." değerlendirmesinde bulundu.

Celta'nın tarihindeki en pahalı transfer olarak Ağustos 2017'de 13 milyon euroya İspanyol kulübüne gelen Emre, futbol dışındaki hareketlerinden dolayı sorunlar yaşamış, zaman zaman kadro dışı kalmış ve ilk iki sezonunda beklenenin çok altında performans sergilemişti.

"CELTA'NIN SÜRPRİZ TRANSFERİ"

Geçen sezon kiralık olarak ilk Galatasaray'a daha sonra Olympiakos'a giden ve temmuz ayında Celta Vigo'ya dönen Emre Mor, şimdiye kadar ortaya koyduğu futbolla takımda ilk 11'deki yerini garantilemiş gözüküyor.

İspanyol basını, 23 yaşındaki Emre Mor'u "beklentileri yeniden yükseltmeyi başaran Celta'nın sürpriz transferi" olarak gösteriyor.

Iago Aspas'tan Emre Mor'a övgü: Bana Messi'nin gençliğini hatırlatıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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