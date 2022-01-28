Hüseyin Eroğlu: "Tekrar bir çıkış süreci başlatmak istiyoruz" - Haberler Spor
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Hüseyin Eroğlu: "Tekrar bir çıkış süreci başlatmak istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Hüseyin Eroğlu:

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, milli aranın ardından yeniden bir çıkış süreci başlatmak istediklerini söyledi.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, milli aranın ardından yeniden bir çıkış süreci başlatmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, liglere verilen aranın ardından Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde taktik ve kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

"Milli aranın ardından tekrar bir çıkış süreci başlatmak istiyoruz"

Milli ara öncesinin kendileri adına iyi geçmediğini dile getiren Hüseyin Eroğlu, "Kazanmamız gereken maçları kazanamadık. Bundan sonraki süreçte toparlanmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yarın Göztepe ile bir hazırlık maçı oynayacağız. Sakat oyuncularımız Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli, Kürşat Sürmeli ve Recep Aydın'ın da dönmesiyle daha da iyi olacağız. Sadece Ahmet İlhan Özek ve Ahmet Dereli'nin toplamda 15 gole katkısı vardı. Bu oyunculardan yararlanamamış olmak bizi etkiledi. Milli aranın ardından tekrar bir çıkış süreci başlatmak istiyoruz" dedi.

İki transfer daha bekleniyor

Takıma yapılacak takviye çalışmalarının sürdüğünü kaydeden tecrübeli teknik adam, "Hangi hocaya sorsanız, herkes transfer ister. Biz de Kubilay Aktaş'ı transfer ettik. İki futbolcuyu kadromuza katmak için girişimlerimiz sürüyor. Alacağımız futbolcular hem bizimle çıkış yakalayacak hem de takıma katkı sunacak oyuncular olacak. Devre arasında transfer zor oluyor ama çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu. - İZMİR

Hüseyin Eroğlu: Tekrar bir çıkış süreci başlatmak istiyoruz

Hüseyin Eroğlu: Tekrar bir çıkış süreci başlatmak istiyoruz

Hüseyin Eroğlu: Tekrar bir çıkış süreci başlatmak istiyoruz

İhlas Haber Ajansı - Spor

Hüseyin Eroğlu, Spor Toto, Altınordu, Milli, Spor, Haber

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