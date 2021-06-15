Hummels, Almanya'nın turnuva tarihinde kendi kalesine attığı ilk golü kaydetti

Dortmund forması giyen 32 yaşındaki stoper Mats Hummels, Almanya-Fransa karşılaşmasında kendi ağlarını bularak tarih sayfasına adını kötü şekilde kaydettirdi. 20. dakikada ceza sahasına gelen ortada topu uzaklaştırmak isteyen Hummels, kendi ağlarını buldu. Bu golden sonra Hummels yıkıldı, arkadaşları teselli etti. F Grubu'nda Ronaldo'nun Macaristan-Portekiz maçında turnuva tarihinde en çok gol atan futbolcu olarak tarihe geçtiği akşamda Hummels de kayıtlara kötü anıyla geçti.

Ölüm grubu olarak adlandırılan F Grubu'ndaki iki maç tarihe geçti. Akşam 19.00 maçında Portekiz, Macaristan'ı 3-0 mağlup ederken Ronaldo attığı iki golle tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Turnuva kariyerinde penaltı ile 10. golünü bulan Ronaldo, Platini'nin 9 gollük rekorunu geçti, peşinden 11. golünü kaydetti. Fransa-Almanya maçında da Hummels tarihe geçen başka bir isim oldu.

İLKİ BAŞARDI

Pogba'nın pasıyla başlayan atak, ceza sahasına sert bir orta olarak döndü. Hummels ise sert ortayı uzaklaştırmak isterken kendi ağlarını buldu. Hummels böylece Almanya'nın Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi ağlarını bulan ilk golü kaydetti. Tecrübeli stoperi takım arkadaşları teselli etse de karşılaşma içinde moralinin düşmesiyle aksaklık yaşadı.