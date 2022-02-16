Hull City'de büyük şaşkınlık! Acun Ilıcalı'nın Salah'ı kayıplara karıştı

Hull City'nin Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiraladığı Allahyar Sayadmanesh, İngiliz ekibinin Fulham ve Sheffield United'a karşı oynadığı mücadelelerde süre almadı.

SON İKİ MAÇTA KADROYA ALINMADI

31 Ocak'ta Hull City'e transfer olan Allahyar, 5 Şubat'ta Preston ve 8 Şubat'ta Derby County maçlarında süre almasının ardından oynanan Fulham ve Sheffield United karşılaşmalarının kadrosunda yer almadı.

"ALLAHYAR'A ÇOK İNANIYORUM"

Acun Ilıcalı, daha önce düzenlediği basın toplantısında Allahyar Sayyadmanesh için "Yeni Salah olabilir" ifadelerini kullanmıştı. Acun Ilıcalı söz konusu basın toplantısında transferle ilgili aldığı soruya "Ben ve takımım günde 20 saat boyunca transferleri bitirmek için uğraşıyoruz. Büyük mücadeleleri severim. Bu zorluğun da üstesinden geleceğiz. Bir oyuncu halihazırda burada. Bu kişi Allahyar Sayyadmanesh. Şu an sağlık kontrollerinden geçiyor. Allahyar'a çok inanıyorum. Yeni Salah olabilir" cevabını vermişti.

Haberler.com - Spor