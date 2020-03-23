Hugo Sanchez'in Real Madrid Formasıyla En İyi Anları Real Madrid'in efsane oyuncularından Meksikalı forvet Hugo Sanchez, toplamda 252 kez giydiği Madrid formasıyla 190 gol atarak kulüp tarihinin en iyi forvetleri arasına girdi. Hugo Sanchez'in Madrid formasıyla en iyi anlarını ve gollerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Real Madrid'in efsane oyuncularından Meksikalı forvet Hugo Sanchez, toplamda 252 kez giydiği Madrid formasıyla 190 gol atarak kulüp tarihinin en iyi forvetleri arasına girdi. Hugo Sanchez'in Madrid formasıyla en iyi anlarını ve gollerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Kaynak: Dugout