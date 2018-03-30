Huawei P20 ve P20 Pro ile birlikte Huawei Porsche Design Mate RS'i Duyurdu.



Huawei Porsche Design Mate RS Özellikleri ve Fiyatı?

Huawei Porsche Design Mate RS özellikleri neler?,2 Bin dolarlık fiyatıyla cep yakacak yeni amiral gemisinin ekran altına gizlenmiş parmak izi sensörü bulunuyor.

P20 ve P20 Pro ile birlikte Huawei, bugün Porsche Design Huawei Mate RS akıllı telefonunu da duyurdu. Porsche design imzası ve estetiğiyle inşa eilen yeni modelde; Leica'nın üçlü kamera seti kullanılmış. 40 Megapiksel RGP sensör, 20 Megapiksel monochrome sensör ve Telefoto lensli 8 Megapiksellik üçüncü kameradan oluşuyor bu üçlü set. Ön tarafta ise 24 megapiksellik bir selfi kamerası yer alıyor.

En dikkat çekici özelliği ise ekran altına gizlenmiş bir parmak izi okuyucuya sahip. Telefonun ekran kilidini açmak için parmağınızı ekrana dokundurmanız yeterli olacak. Kullanıcılar ayrıca arka taraftaki parmak izi okuyucu ile de aynı işlemi gerçekleştirebilirler. Muhtemelen düzgün çalışmazsa yedek olsun diye yapılmıştır.

Huawei Porsche Design Mate RS



Huawei Porsche Design Mate RS Özellikleri

6 inç OLED 2K Kavisli Ekran,

6GB RAM,

4.000 mAh Batarya,

256 GB ve 512GB Depolama Alanı Seçenekleri

Siyah ve Kırmızı Renkler

Huawei Porsche Design Mate RS Fiyatları

256 GB olan model €1,695 yaklaşık 2.100 dolar.

512 GB olan model ise €2,095 yaklaşık 2.600 dolar.

Engadget

https://www.teknotalk.com/huawei-porsche-design-mate-rs-ozellikleri-ve-fiyati-62886/