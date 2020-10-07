Houston Rockets'lı Westbrook, otel görevlilerine 65 bin TL bahşiş bıraktı
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Houston Rockets'lı Westbrook, otel görevlilerine 65 bin TL bahşiş bıraktı

07.10.2020 19:50 | Son Güncelleme: 07.10.2020 19:55
Houston Rockets'lı Westbrook, otel görevlilerine 65 bin TL bahşiş bıraktı

NBA takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen Russell Westbrook, play off maçları süresince konakladıkları Grand Floridian otelindeki temizlik görevlilerine 8 bin dolar yaklaşık 65 bin TL bahşiş verdi.

Houston Rockets'ın yıldız basketbolcusu Russell Westbrook, otel görevlilerine büyük bir jest yaptı. Oteldeki hizmetten oldukça memnun kalan Westbrook, otelden ayrılırken 8 bin dolar yaklaşık 65 bin TL bahşiş bıraktı.

Dallas Morning News'in haberine göre, bir teşekkür mektubu bıraktığını doğrulayan Westbrook; "Bize çok iyi baktılar. İşlerini üst düzeyde yapmak için zaman ve enerji harcadılar. Doğru olan buydu. Doğru olanı yapmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.

2 AY BOYUNCA OTELDE KALDILAR

Rockets, 2020 play offlarında 9 Temmuz'dan 13 Eylül'e kadar Disney World kompleksinde konakladı.

Haber Yorumları (1)
TTT: adam için o kadar küçük bi para ki insan kaderine lanet ediyor. çocuğunuzu okutmayın, spora gönderin. ya büyük biri olur ya hiçbişey. okuyunca da hiçbişey olmuyosunuz zaten
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