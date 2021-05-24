Oldukça nadir bulunan pembe-mor renkli elmas, 246 milyon liraya satıldı

Hong Kong'da bir müzayede evinde satışa çıkarılan ve ismini Japon kiraz çiçeklerinden alan pembe-mor renklere sahip Sakura, 246 milyon liraya satıldı. Renk kombinasyonu nedeniyle oldukça nadir bulunan elmas, geçen yıl Cenevre'de satılan pembe-mor renkli elmasın satış rekorunu da kırdı.

Hong Kong'da bir müzayede evi tarafından satışa çıkarılan Sakura adlı elmas 29.3 milyon dolarlık (yaklaşık 246 milyon lira) fiyata alıcı buldu. Mor-pembe renk kombinasyonu nedeniyle nadir bulunan 15.81 karatlık elmasa en yüksek teklifi müzayedeye telefonla katılan bir alıcının verdiği öğrenildi.

ADINI JAPON KİRAZ ÇİÇEKLERİNDEN ALIYOR

Japonya'da baharın başında açan ve her yıl çok kısa bir süre görülebilen kiraz çiçeklerinden adını alan elmas, geçen yıl Cenevre'de 27 milyon dolara satılan (yaklaşık 227 milyon lira) 14.8 karatlık The Spirit of the Rose isimli mor-pembe elmasın rekorunu kırmış oldu.

'EN PAHALI ELMAS' UNVANINI KAPAMADI

Buna rağmen, şimdiye dek satılan en pahalı elmas unvanı 2017'de Hong Kong'da 71.2 milyon dolara (yaklaşık 600 milyon lira) satılan "CTF Pink Star" elmasın elinde kaldı. Müzayedede satışa sunulan bir diğer parça "Sweet Heart" ise 6.5 milyon dolara (yaklaşık 53 milyon milyon lira) yeni sahibinin oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy