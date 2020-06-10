Home Office Çalışmaya Uygun Teknolojik Çözümler ve Altyapılar Neler? Teracity Yazılım İş Ortakları Yöneticisi Erdal Cem Özdemir, home office çalışmayı sağlayan farklı teknolojik çözüm ve altyapıların olduğunu söyledi.

Teracity Yazılım İş Ortakları Yöneticisi Erdal Cem Özdemir, home office çalışmayı sağlayan farklı teknolojik çözüm ve altyapıların olduğunu söyledi. Özdemir, home office yerine uzaktan çalışma kavramını kullandığını belirterek bu kavramı, fiziki mekana bağlı kalmadan verilere erişimi sağlayan teknolojik altyapının kurulması şeklinde açıkladı. Günümüzde verilere ulaşmak için bulut sistemleri gibi teknolojik altyapıların kullanıldığını ifade eden Özdemir, bu verilerin anlamlandırılması için bazı iş araçlarının kullanıldığını aktardı. Özdemir, "Bu konu hakkında görevleri ve süreçleri yöneten bazı araçlar var. Bunlar performans ölçen araçlarla çalışıyor ve sizin mekana bağlı kalmadan işlerinizi yürütebilmenizi sağlıyor. Burada en önemli etken performans ölçümü, raporlama ve analizlerin yapılabilmesidir. Bununla ilgili olarak birçok farklı çözüm ve yazılım altyapısı mevcut" diye konuştu.