A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Hollanda'nın aday kadrosu açıklandı
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A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Hollanda'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Hollanda'nın aday kadrosu açıklandı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 7 Eylül Salı günü deplasmanda karşılaşacağı Hollanda'nın aday kadrosu belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 7 Eylül Salı günü deplasmanda karşılaşacağı Hollanda'nın aday kadrosu belli oldu.

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis van Gaal tarafından belirlenen 25 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Justin Bijlow (Feyenoord), Joel Drommel (PSV Eindhoven), Tim Krul (Norwich City).

Defans: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Devyne Rensch (Ajax), Stefan de Vrij (Inter), Jurrien Timber (Ajax).

Orta Saha: Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (PSG).

Forvet: Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (FC Barcelona), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Steven Berghuis (Ajax), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Cody Gakpo (PSV Eindhoven).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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