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Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktör Koeman hastaneye kaldırıldı!

Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktör Koeman hastaneye kaldırıldı!
03.05.2020 21:53 | Son Güncelleme: 03.05.2020 21:53

Hollanda basınından de Telegraaf'ta yer alan habere göre; Koeman, kalbindeki bir rahatsızlık nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hollanda basınından de Telegraaf'ta yer alan habere göre; Koeman, kalbindeki bir rahatsızlık nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eski milli oyuncunun durumunun şu anda iyi olduğu aktarıldı.

Kariyerinde Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton ve Everton'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam, 1998 FIFA Dünya Kupası'nda dördüncü olan Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Guus Hiddink'in yardımcılığını yapmıştı.

Futbolculuk kariyerinde ise Groningen, Ajax, PSV, Barcelona ve Feyenoord takımlarında oynayan Koeman, Hollanda Milli Takımı ile 1988 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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