Hollanda'daki ırkçılara Türk Milli Takımı'nı seçerek dersini veren Orkun Kökçü, şimdi de en iyi futbolcu seçildi

"Ben Türk gibi hissediyorum ve kimsenin desteğini almak için tercih yapmadım. Hollanda'yı seçmedim, ben Türk'üm" diyerek gönlümüzü fetheden Feyenoord forması giyen Milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda'da mart ayının 21 yaş altı en iyi oyuncusu seçildi. 20 yaşındaki futbolcu, mart ayında oynanan 3 karşılaşmada 3 gole etki etti. Takımı adına 2 gol kaydeden futbolcu 1 asist yaptı.

Orkun Kökçü Hollanda'da coşmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin eski hocası Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Feyenoord'da top koşturan 2000 doğumlu orta saha, mart ayının 21 yaş altı en iyi futbolcusu seçildi. 20 yaşındaki futbolcu, martta oynanan 3 karşılaşmada 3 gole etki etti, takımı için gol kaydetti, 1 asist yaptı.

ESPN BELİRLİYOR

Hollanda'da ayın oyuncusu Eredivisie Ligi'nin ana sponsorları ESPN ve KPN tarafından belirleniyor. Orkun, bu ödülü aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

"GİTMEDİĞİ İÇİN ŞANSLIYIZ"

Feyenoord Teknik Direktörü Advocaat, Orkun için, "Büyük takımlara gitme imkanı vardı ama o Feyenoord'da gelişmeye devam etmek istedi. Bunun için şanslıyız. Taraftarlarımız Orkun'a teşekkür etmeli" demişti.

"HAKARETLERİ ÖNEMSEMEDİM"

Orkun Kökçü, Ay-Yıldızlı takımı tercih ettiği için Hollandalı bazı gazeteciler tarafından ırkçı söylemlere maruz kalmıştı. Orkun, "Ben Türk gibi hissediyorum ve kimsenin desteğini almak için tercih etmedim. Hakaretler oldu ama bunları önemsemem. Ben Türk'üm" diye konuşmuştu.