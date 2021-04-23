Hollanda'da 94 metrelik lüks yat dar kanaldan böyle geçti
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Hollanda'da 94 metrelik lüks yat dar kanaldan böyle geçti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hollanda'da Kaag Adası'nda inşa edilen 94 metre uzunluğundaki lüks yat, römorkörler eşliğinde ülkenin en dar kanallarından geçerek Rotterdam'a götürüldü.

Hollanda'da Kaag Adası'nda inşa edilen 94 metre uzunluğundaki lüks yat, römorkörler eşliğinde ülkenin en dar kanallarından geçerek Rotterdam'a götürüldü.  

Hollanda'nın Kaag Adası'nda inşa edilen lüks yat ülkenin en dar kanalından geçti. Yapımı geçen hafta biten ve 94 metre uzunluğundaki lüks yat, römorkörler eşliğinde Roterdam kentine transfer edildi. Bölgedeki halkın şaşkın bakışları arasında geçen lüks yatın transfer işlemi yoğun ilgi gördü.Yetkililer, yapımı tamamlanan lüks yat ve gemilerin, bu güzergahı kullanarak, yüzdürüldüğünü ifade ederken, her yıl dört ile altı lüks yatın transfer edildiğini belirtti.


Hollanda'da 94 metrelik lüks yat dar kanaldan böyle geçti
Hollanda'da 94 metrelik lüks yat dar kanaldan böyle geçti
Hollanda'da 94 metrelik lüks yat dar kanaldan böyle geçti
Hollanda'da 94 metrelik lüks yat dar kanaldan böyle geçti
Hollanda'da 94 metrelik lüks yat dar kanaldan böyle geçti
Hollanda'da 94 metrelik lüks yat dar kanaldan böyle geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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