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Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan Elia ile ilgileniyor

Medipol Başakşehir'le sözleşmesi sona eren Eljero Elia için Fenerbahçe adı öne çıktı. Hollanda basınında sarı-lacivertlilerin sürpriz bir opsiyon olarak dikkat çektiği vurgulandı.

02.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:59

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'le şampiyon olan Eljero Elia için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Hollanda basınında yazılan haberlerde, Fenerbahçe'nin Elia ile ilgilendiği aktarıldı.

Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin devreye girdiği yazıldı. Elia'nın Panathinaikos ya da Hollanda'da herhangi bir kulübe gitmesinin imkansıza yakın olduğu vurgulandı. Ancak deneyimli yıldız için Fenerbahçe opsiyonunun önemli bir hal alabileceği kaydedildi. Hollandalı oyuncu bu sezon 23 lig maçında 3 gol atıp 2 asist yapmıştı.

"BİZE GELMESİNİ ÇOK İSTİYORUM"

ADO Den Haag Teknik Direktörü Aleksandar Rankovic, daha önce yaptığı açıklamada Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Eljero Elia'yı çok istediğini söylemişti.

Voetbal Primeur'a konuşan Rankovic, "Eljero Elia'yı tüm ADO Den Haag yönetimi çok istiyor. Yalan söylemeyeceğim, ben de çok istiyorum. Neler olacağını göreceğiz. Şu ana kadar aramızda bazı görüşmeler oldu. Ancak, futbol dünyasını da anlıyorum. Elia profesyonel bir futbolcu. Hala çok formda ve fit. Şu anda elimizden gelen, Elia'nın teklifimizi kabul etmesini ummak." ifadelerini kullanmıştı.

Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan Elia ile ilgileniyor
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