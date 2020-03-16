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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Hoffenheim, Spor

Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti

Alman kulübü Hoffenheim'ın sahibi Dietmar Hopp'un ana hissedarı olduğu CureVac şirketi, koronavirüs aşısında son aşamaya geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın aşıyı ABD'de üreterek sadece kendi ülkesi insanının kullanma isteğini reddeden Hopp, aşının haziran ya da temmuz aylarında bulunacağını söyledi.

16.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:03
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti

Hoffenheim'ın sahibi Dietmar Hopp'un şirketlerinden CureVac, koronavirüse karşı aşı geliştirme projesinde son aşamaya geldi.

CureVac'a Hopp ile birlikte ortak yatırım yapan Florian van der Muelbe yaptığı açıklamada, "Birçok aşıyı test etmeye başladık. Koronavirüs aşısını haziran ya da temmuz aylarında bulmayı umuyoruz. Yetkililerden yeşil ışık gelirse en kısa sürede insan üzerinde deneylere başlayacağız." ifadelerini kullandı.

TRUMP ABD'YE ÇEKMEYE ÇALIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, koronavirüs tedavisine yönelik aşı ve biyomedikal ilaç üretmek için çalışan CureVac'i ABD'ye çekerek sadece ülkesine özel aşıya ikna etmek için girişimde bulunduğu iddia edilmişti. Bunun için virüs aşısı üzerinde çalışan Alman bilim insanlarına çok büyük miktarda para teklif ettiği öne sürülen Trump'ın, CureVac'in geliştirmesi muhtemel aşının haklarının ABD'nin tekelinde kalmasını istediği savunulmuştu.

Hoffenheim'ın sahibi ve CureVac'ın hissedarı Dietmar Hopp

HOPP'TAN ABD'YE CEVAP: OLMAZ

Welt Am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre; ABD Başkanı Donald Trump, CureVac'tan aşı konusunda destek istedi ve aşı çalışmalarını ABD'de yaparak sadece ülkesine özel bir çalışmayı talep etti.

Dietmar Hopp ise Amerikalı yetkililere, "İnsanlara yardım etmek istiyoruz. Ancak, bunu sadece belirli bir ülkedeki insanlar için yapmayacağız. Tüm dünyaya yardımcı olacağız." cevabını verdi.

ŞİRKETİN BİR ÖNCEKİ ÜST YÖNETİCİSİ, BEYAZ SARAY'A DAVET EDİLMİŞTİ

CureVac, 11 Mart'ta üst yönetici (CEO) değişikliğine gitmişti. Şirketten, 2 Mart'ta yapılan açıklamada, bir önceki üst yönetici Daniel Menichella'nın yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin gelişmeleri ele almak için Beyaz Saray'a davet edildiği belirtilmişti. Menichella'nın, ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ilgili yetkililerle bir araya geldiği kaydedilmişti.

ALMANYA'DA HEDEF ADAM HALİNE GELMİŞTİ

Dietmar Hopp, yerel bir amatör kulüp Hoffenheim'a yaptığı yatırım ve bu kulübü Bundesliga seviyesine çıkarması nedeniyle Bundesliga'da birçok kulüp taraftarının hedefi haline gelmişti.

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Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti

Haberin Videosu:

Dietmar Hopp'un hissedarı olduğu şirket, koronavirüs aşısında son aşamaya geldi

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Haber Yorumları (2)
CANAN: İnsan insandır! Din dil ırk ayrıştırmaksızın yardım eli uzatmak gerekiyor ! Çok yazık bu durumda bile bencil
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RUHI-BJK: KÜFÜR ETTİKLERİ MAÇLARIN YARIDA KALMASINA SEBEP OLAN KİŞİNİN ÇALIŞANLARI CORONA NIN AŞISINDA SON AŞAMADA . . . İLGİNÇ DÜNYA. . .
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