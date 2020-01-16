Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

16.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:36

BİNGÖL'de yaşayan İlhami Yalçın (28), evinin bodrum katında hobi olarak başladığı istiridye mantarı üretimini ayda 2 tona çıkardı, siparişlere yetişemiyor.

Genç ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası İlhami Yalçın, bir süre önce hobi olarak evinin bodrum katında istiridye mantarı üretimine başladı. Yalçın, talep doğrultusunda mantar üretimini genişletmeye karar verdi. Şu an 200 metrekarelik bir alanda istiridye mantarı üretimini yaptığını anlatan Yalçın, Batman, Diyarbakır, Van, Muş ve Mardin'den siparişler aldıklarını söyledi.

Kaynak: DHA