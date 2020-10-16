3 ay içinde işe dönenlerin işsiz kaldıkları süre kadar sigorta primlerini devlet karşılayacak
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3 ay içinde işe dönenlerin işsiz kaldıkları süre kadar sigorta primlerini devlet karşılayacak

16.10.2020 10:09 | Son Güncelleme: 16.10.2020 10:30
3 ay içinde işe dönenlerin işsiz kaldıkları süre kadar sigorta primlerini devlet karşılayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yakın zamanda Meclis'e sevk edilecek yeni istihdam paketinde yer alan "Hızlı işe dönüş desteği" ile işsizlik ödeneği alırken 3 ay içerisinde istihdama katılanların sigorta primlerinin işsiz kaldıkları süre kadar devlet tarafından karşılanacağını bildirdi.

Bakanlıkta düzenlenen sohbet toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Selçuk, Bakanlığın çalışmalarıyla ilgili soruları yanıtladı. Selçuk, gündemde olan yeni istihdam paketinin içeriğinin sorulması üzerine, paketi Hazine ve Maliye Bakanlığıyla hazırladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Tüm ülkeler gibi ülkemiz de salgın nedeniyle zor günler geçirdi, geçirmeye de devam ediyor. Salgının ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için başından beri önemli kararları hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı bu adımlardan biriydi. Milyonlarca vatandaşımız bu paketin sağladığı imkanlardan yararlandı. Şimdi salgının başka bir aşamasındayız. Bu aşamada da atmamız gereken adımlar var. Bu kapsamda istihdamın devamlılığını sağlayacak ve artıracak uygulamaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Yeni istihdam paketiyle de bunu hedefliyoruz."

"6 AYDAN SONRA KRONİK İŞSİZE DÖNÜŞÜLÜYOR"

Pakette hızlı işe dönüş desteği ve esnek çalışma gibi uygulamaların olduğu bilgisini veren Selçuk, işsizlik ödeneği alanların yeniden istihdama katılımını teşvik etmek için hızlı işe dönüş desteğini hayata geçireceklerini kaydetti.
İşsizlik ödeneği alanların 6 aydan sonra iş aramaktan vazgeçtiğine ve kronik işsize dönüştüğüne dikkati çeken Selçuk, "Hızlı işe dönüş desteğiyle işsizlik ödeneği alırken 3 ay içerisinde istihdama katılanların sigorta primlerini işsiz kaldıkları süre kadar devlet olarak karşılayacağız. Böylece işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin işsiz kaldıkları süre azaltılacak ve iş gücüne daha çabuk geri dönmeleri teşvik edilecek." dedi.

"ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİNE İHTİYAÇ VAR"

Bakan Selçuk, Türkiye'de esnek çalışma modellerinin Avrupa ülkelerine kıyasla çok düşük seviyelerde olduğunu belirterek istihdamı artıracak istihdam modellerini hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin bu modellere ihtiyacı olduğunu dile getiren Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"Yarı zamanlı ve esnek çalışma düzenlemesiyle 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki kişilerin istihdama daha kolay katılımını hedefliyoruz. Bu kapsamda belirli süreli iş sözleşmesi en fazla 2 yıl olmak üzere imzalanabilecek. 2 yıl dolduğunda işverenler bu sözleşmeyi aynı işçiyle tekrarlayamayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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