Hırvatistan hocası Dalic'ten Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddialarına kaçamak cevap
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Hırvatistan hocası Dalic'ten Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddialarına kaçamak cevap

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Hırvatistan Milli Takımı ile EURO 2020'de mücadelesini sürdüren teknik direktör Zlatko Dalic, Fenerbahçe söylentilerine en sonunda yanıt verdi. Hırvat basınından gelen soru üzerine Dalic, bu iddiaları ne doğruladı ne de yalanladı. Dalic kaçamak bir şekilde, "Haberle ilgili hiçbir fikrim yok ve umurumda değil. Ben sadece İskoçya maçını düşünüyorum" dedi.

Benitez, Favre, Sousa, Fonseca gibi isimlerle temas kuran sarı lacivertlilerde henüz net bir karar verilebilmiş değil. Ancak bahsi geçen teknik direktörlerden gelen olumsuz yanıtlar sonrası başkan Ali Koç, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon başı da Zlatko Dalic'i listenin başına koyduğu iddia ediliyordu.

Zlatko Dalic'in ismi geçtiğimiz sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş, ancak Erol Bulut ile anlaşma sağlanmıştı.

"UMURUMDA DEĞİL"

EURO 2020'de mücadele eden Hırvatistan Milli Takımı'nın başında olan Zlatko Dalic, Hırvat basınından gelen Fenerbahçe sorusuna şu cevabı verdi:

Bu haberle ilgili bir fikrim yok. Fenerbahçe ile bir temasım olmadı. Bu söylentiler umurumda değil. Sadece EURO 2020'deki mücadelemizi ve bir sonraki İskoçya maçımızı düşünüyorum.

Hırvatistan hocası Dalic'ten Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddialarına kaçamak cevap
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