Hindistan Merkezli Federal Bank ve Ripple Anlaşma İmzaladı

– Hindistan'ın en büyük bankalarından Federal Bank, sınır ötesi havale işlemlerinin blockchain üzerinde yapılması için Ripple ile anlaşma imzaladı.

Federal Bank'ın Bombay Menkul Kıymetler Borsası'na (BSE) konuyla ilgili gönderdiği notta şu değerlendirme yer aldı:

"Federal Bank blockchain hizmeti veren Ripple ile havale işlemlerinin blockchain platformu üzerinde yapılması için işbirliği yaptı. Ripple, çeşitli blockchain çözümleri sunarak, sınır ötesi havale işlemlerinin daha güvenli olmasını sağlıyor."

Notta ayrıca, Ripple ile yapılan işbirliğinin, "Federal Bank'ın Ripple'ın yeni ortaklıklar yaptığı birçok yeni alanı keşfetmesine yardımcı olacağı" belirtilirken, söz konusu anlaşma Federal Bank CEO'su Shyam Srinivasan ve Ripple Başkan Yardımcısı John Mitchell arasında imzalandı. - İstanbul

Kaynak: DHA