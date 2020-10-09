Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın ve Fatih Terim'e sert eleştiri
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Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın ve Fatih Terim'e sert eleştiri

09.10.2020 10:00 | Son Güncelleme: 09.10.2020 10:08
Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın ve Fatih Terim'e sert eleştiri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı eleştiren usta gazeteci Hıncal Uluç, "Siz herhangi bir Avrupa kulübünün teknik direktörünün, başkanı bu kadar açık eleştirip göreve devam ettiğine şahit oldunuz mu?" ifadelerini kullandı.

Duayen gazeteci Hıncal Uluç, A Spor ekranlarında gündemi değerlendirdi ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in görevine son verilmesi gerektiğini söyledi.

"PARALARI AL, HERİFLERE SALDIR. ÖYLE YAĞMA YOK"

İki hocanın da yönetimlere tavırlı olmasının doğru olmadığını belirten yorumcu, "Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta, Fatih Terim'in Galatasaray'da işi yok. Bu iki başkan yeteri derecede fiziksel ve moral güce sahip olsalar ikisi de gitmişti. Gitmesi de gerekirdi. Siz herhangi bir Avrupa kulübünün teknik direktörünün, başkanı bu kadar açık eleştirip göreve devam ettiğine şahit oldunuz mu? Bana sormadan transfer yapıyorlar diyen Sergen Yalçın, o zaman gidiyorum der. Yok ya, sen paraları al, heriflere saldır... Öyle yağma yok." ifadelerini kullandı.

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