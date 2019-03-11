Hikmet Karaman'dan Çaykur Rizespor Maçı Açıklaması: Türkiye Ayağa Kalkar
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Çaykur Rizespor maçıyla ilgili olarak, "Söylenecek çok şey var ama söylemiyorum. O maçta edilen küfürleri açarsam Türkiye ayağa kalkar" dedi.
İM Kayserispor, Spor Toto Süper Ligin 26. haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, dar alanda pas çalışmasının ardından teknik çalışma yaptı. Çaykur Rizespor maçında ter döken futbolcularda, kısa koşu ile antrenmanı bitirdi.
"BAZI ŞEYLERİ İFADE EDEBİLMEK NELER GETİREBİLİR BİLMİYORUM"
Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hikmet Karaman, 3-0 yenildikleri Çaykur Rizespor maçıyla ilgili olarak, "Geçmiş maçla ilgili o kadar çok şey söyleyebilirim ki... Bazı şeyleri ifade edebilmek neler getirebilir, tartışması nerelere gidebilir veya hiç konuşmamak mı gerekir bilmiyorum. İyi insanlar da var, doğruları bilen insanlar ve aldığım mesajlar var. Maçtan bir gün önce kaldığımız otele gelip bizi ziyaret eden insanlar var. Doğruları bilip bildikleri içinde üzgün olduklarını ifade edip, otele ziyarete gelenler var. Maç öncesinde soyunma odamıza kadar gelen hem sporcu grubu hem de çalışan grubundan 'Hoş geldin hocam' diyen, beni çok iyi tanıyan, her şeyin farkında olan sağduyulu insanlar var. Söylenecek çok şey var ama söylemiyorum. O maçta edilen küfürleri açarsam Türkiye ayağa kalkar. Başka yerlere girmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.
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KALDIĞINDA BİRDE İNDİRMESİ VAR VALLA BALONSUN. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hikmet Hocam Okan Buruk sen Teknik Direktörlüğe başladığında genç bir futbolcuydu dün seni hem teknik anlamda 3 pasla orta sahayı geçme hemde taktik anlamda tek forvet Kravezle oynadığın için Stoper Aberhounuda orta sahaya yakın oynatarak yendi Umut Bulut forvet oynamalı orta saha da ne işi var 150 gol atmış adamın hocam ligde kalalım yeter bu sezonCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Maçı izledim maçın hakkı 5-0 neyin peşindesin hikmet hocaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ÇAKMA TERİMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Küfür maalesef deşarj olmanın bir olgusu haline geldi.maalesef sporda çok oluyor.orda deşarj olmayı seçiyorlar.ama insanları spordan soğutuyor.bir teknik direktörün görevi 90 dakikanın sonunda kaybedilen puanların nedenini analiz etmesi gerekirken ,küfürü ön plana çıkarıp mazeret araması bence mağlubite kılıf aramaktır.Cevap Yaz Yayından Kaldır