Hikmet Karaman'dan Çaykur Rizespor Maçı Açıklaması: Türkiye Ayağa Kalkar

İM Kayserispor, Spor Toto Süper Ligin 26. haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, dar alanda pas çalışmasının ardından teknik çalışma yaptı. Çaykur Rizespor maçında ter döken futbolcularda, kısa koşu ile antrenmanı bitirdi.

"BAZI ŞEYLERİ İFADE EDEBİLMEK NELER GETİREBİLİR BİLMİYORUM"

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hikmet Karaman, 3-0 yenildikleri Çaykur Rizespor maçıyla ilgili olarak, "Geçmiş maçla ilgili o kadar çok şey söyleyebilirim ki... Bazı şeyleri ifade edebilmek neler getirebilir, tartışması nerelere gidebilir veya hiç konuşmamak mı gerekir bilmiyorum. İyi insanlar da var, doğruları bilen insanlar ve aldığım mesajlar var. Maçtan bir gün önce kaldığımız otele gelip bizi ziyaret eden insanlar var. Doğruları bilip bildikleri içinde üzgün olduklarını ifade edip, otele ziyarete gelenler var. Maç öncesinde soyunma odamıza kadar gelen hem sporcu grubu hem de çalışan grubundan 'Hoş geldin hocam' diyen, beni çok iyi tanıyan, her şeyin farkında olan sağduyulu insanlar var. Söylenecek çok şey var ama söylemiyorum. O maçta edilen küfürleri açarsam Türkiye ayağa kalkar. Başka yerlere girmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA