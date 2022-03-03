Hikmet Karaman, Beşiktaş zaferini Almanların ünlü sözüyle özetledi: Ende gut, alles gut

Kayserispor, Beşiktaş'ı Türkiye Kupası'nın dışına iterek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından oyunu değerlendiren sarı-kırmızılıların teknik direktörü Hikmet Karaman önemli açıklamalarda bulundu.

Hikmet Karaman'ın açıklamaları şöyle:

"KOLAY DEĞİL"

"Tur atladığımız için çok sevinçliyiz. Aslında bu maç kritiği yapılıyor. Ama biz Trabzonspor deplasmanından geldik. Ondan önce deplasmanda Fenerbahçe ve Galatasaray, arada da Hatay ve Giresunspor. 18 gün içerisinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadık, kolay değil.

"BUGÜN HARİKA BİR PERFORMANS SERGİLEDİ"

Cenk Gönen, uzun bir aradan sonra oynadı. Lung sakattı, Bilal kovid oldu, sıra Cenk'e geldi. Bugün harika bir performans sergiledi. Kaleci antrenörümüzü ve diğer teknik heyeti de tebrik ediyorum bu performanstan.

"BAŞKA TAKIM OYNASIN BU MAÇLARI 18 GÜN DAYANAMAZ"

Oyun üzerine konuşmayacağım. Çünkü daha iyi oynayabilmemiz, oyunun içerisinde anlar var. Ama 18 gün içinde 4 büyük maç. Bugün Beşiktaş, 18 gün içerisinde ya da bir başka takım oynasın bu maçları 18 günde dayanamaz. Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der. Yani sonu iyi olan her şey iyidir.

"OYUNCULARIMIZIN HEPSİNİ TEBRİK EDİYORUZ"

Biz skoru almak ve turu geçmek istiyoruz. Bu yoğun trafikte takımımızı doğru kullanıp bu turu atladık. Oyuncularımızın hepsini tebrik ediyoruz. Trabzonspor'la bir daha oynamak için hedef koyduk. Oraya bir daha çıkalım, 40 bin kişinin önünde kendimizi alkışlatalım dedik."

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