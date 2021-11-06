Bir rüya gerçekleşti! Xavi, Barcelona'nın yeni teknik direktörü oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir rüya gerçekleşti! Xavi, Barcelona'nın yeni teknik direktörü oldu

Haberler.com - Haberler | Spor

Barcelona, Xavi Hernandez'in teknik direktörlük görevine getirildiğini resmen açıkladı. Efsane futbolcu, Katalan devine hoca olarak geri dönerken 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı. 41 yaşındaki İspanyol hoca için 8 Kasım'da Camp Nou'da imza töreni düzenlenecek.

Barcelona, Ronald Koeman'la yolların ayrılmasının ardından kulüp efsanesi Xavi Hernandez'i takımın başına getirdi. Böylece İspanyol hoca, 6 yıl önce kaptan olarak veda ettiği kulübüne teknik direktör olarak geri döndü.

5 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENECEK

Al-Sadd'dan ayrılarak Barcelona'ya gelen Xavi için Barcelona'nın Katar kulübüne 5 milyon euro serbest kalma bedeli ödemesi bekleniyor. Katalan kulübünün kapısından 1991'de 11 yaşında giren Xavi, 2015 yazında Barcelona'dan ayrılıp Al Sadd'a transfer olmuştu. Katar ekibinde dört sezon geçirdikten sonra 2019'da kariyerini noktaladı. Ancak takımda kaldı ve Al Sadd'ın teknik direktörlüğüne getirildi.

Haberler.com - Spor Haberleri
Xavi, resmen Barcelona'ya döndü! Katalan devi, Katar kulübüne bonservis ödeyecek

Xavi, resmen Barcelona'ya döndü! Katalan devi, Katar kulübüne bonservis ödeyecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title