Bir rüya gerçekleşti! Xavi, Barcelona'nın yeni teknik direktörü oldu

Barcelona, Ronald Koeman'la yolların ayrılmasının ardından kulüp efsanesi Xavi Hernandez'i takımın başına getirdi. Böylece İspanyol hoca, 6 yıl önce kaptan olarak veda ettiği kulübüne teknik direktör olarak geri döndü.

5 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENECEK

Al-Sadd'dan ayrılarak Barcelona'ya gelen Xavi için Barcelona'nın Katar kulübüne 5 milyon euro serbest kalma bedeli ödemesi bekleniyor. Katalan kulübünün kapısından 1991'de 11 yaşında giren Xavi, 2015 yazında Barcelona'dan ayrılıp Al Sadd'a transfer olmuştu. Katar ekibinde dört sezon geçirdikten sonra 2019'da kariyerini noktaladı. Ancak takımda kaldı ve Al Sadd'ın teknik direktörlüğüne getirildi.

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