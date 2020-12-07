Hesap makinasını değil toprağı tercih etti

- Hesap makinasını değil toprağı tercih etti Adana'da asıl mesleği muhasebecilik olan Adnan Özdemir boş arazileri kiralayıp turp, marul ve ıspanak yetiştirererek üretime katkı sağlıyor, siparişlere yetişemiyor Adana'nın Kozan ilçesinde asıl mesleği muhasebecilik olan Adnan Özdemir gözden...

- Hesap makinasını değil toprağı tercih etti

Adana'da asıl mesleği muhasebecilik olan Adnan Özdemir boş arazileri kiralayıp turp, marul ve ıspanak yetiştirererek üretime katkı sağlıyor, siparişlere yetişemiyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde asıl mesleği muhasebecilik olan Adnan Özdemir gözden çıkarılan boş arazileri kiralayıp turp, marul ve ıspanak yetiştirerek üretime katkı sağlıyor, istihdama destek oluyor.

Kozan'ın Faydalı Mahallesinde turp, ıspanak ve marul paketleme tesisi kuran Adnan Özdemir, 80 kişiye istihdam sağlarken çevresinde ekilmedik arazide bırakmadı. Evine 20 kilometre uzaklıktaki Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki turp üretimini Kozan'daki arazilerde de deneyen Özdemir sıfırdan başladığı üretim ile şimdi ilçenin tek üreticisi oldu.

Asıl mesleğinin muhasebecilik olduğunu belirten Özdemir, "Çiftçiliği tarımı sevdiğim için bu işe devam ettim. Sıfırdan başladım. İşimi takip ederek severek başladım. İyi yaptığımı gören duyan geldi. Suyu yetersiz olan arazileri kiraladım. Kendi arazilerim değil hepsi kiralık. Damlama sulama ile yazın mısır, sadece buğday ekilen arazileri ıspanak, turp, marul ekerek değerlendirdim. Ortalama 800 yon ıspanak, bin ton turp üretimi oluyor. 5 ay boyunca istihdam sağlıyoruz. Bir gün önceden gelen siparişleri paketliyorum. Doğudan batıya ürün gönderiyoruz" dedi.

"Pandemide sevkiyatlar düşmedi"

Vitamin deposu olan turp ve ıspanağın pazar ağında sorun olmadığını söyleyen Özdemir, "En ucuz gıda maddesi, vatandaş bol bol yesin. Pandemide işimiz düşmedi. Lokantalar kapandı ama tüketim azalmadı. Pazarlamada sorun olmadı" diye konuştu.

Şikayet ederek değil mücadele ederek para kazanılacağını ifade eden Adnan Özdemir "Bölgemizdeki birçok çiftçimiz kendi arazisini işlemiyor kira yöntemi ile çiftçilik yapıyor. Herkes kahvede evde oturup beklemesin mücadele şart. Bu bize havadan gelsin deyince bu iş olmaz. Mücadele etmek gerekli. Bu işi sevdiğim için yapıyorum. Bu hasat ürünleri değil araziyi gezerken aldığımız haz bambaşka. Müşterilerin mutlu olması bizi de mutlu ediyor" dedi.

"İnsanlar kendine bir hedef koysun buna ulaşmak için mücadele etsin" diyen Özdemir şunları kaydetti:

"Herşeye bir mazeret bahane olmaz bu acizliğin işareti. Bölgede pırasa işi yok buna girmedik. Çünkü ben hepsini yapabilirim ama onu da başka arkadaşlarım yapsın. Kazanç paylaşıldıkça güzel. Herkesin bundan bir menfaat sağlamasını istiyorum. Komşularıma söyledim bunu bile yaptıramıyorum. Topraklarımız için tüm ürünler uygun.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı