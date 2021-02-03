Hes Kablo Kayserispor'dan yeni sponsorluk anlaşması
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Hes Kablo Kayserispor'dan yeni sponsorluk anlaşması

03.02.2021 12:12 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:17
Hes Kablo Kayserispor'dan yeni sponsorluk anlaşması

HES Kablo Kayserispor ve Sedat Kılınç İnşaat arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

HES Kablo Kayserispor ve Sedat Kılınç İnşaat arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Süper Lig'de mücadele eden Hes Kablo Kayserispor, sezon sonuna kadar oynayacağı maçlar için yeni bir sponsorluk anlaşması yaptı. Sarı kırmızılı kulüp ile Kayseri'de faaliyetlerini sürdüren Sedat Kılınç İnşaat arasında sponsorluk sözleşmesine imza atıldı. Anlaşmaya göre; sezon sonuna kadar Kayserisporlu futbolcuların şortlarında, statta kale arkasında ve LED ekranlarda firmanın logosu yayınlanacak.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, inşaat şirketi Sedat Kılınç İnşaat A.Ş. ile sponsorluk anlaşması imzalamıştır. Sponsorluk desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, anlaşmanın hem kulübümüze hem yeni sponsorumuza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Firmanın yönetim kurulu başkanı Sedat Kılınç ise "Şehrimizin en değerli markası Kayserispor'la yaptığımız sponsorluk anlaşması şirketimize ve Kayserispor'a hayırlı olsun. Takımımızın bu yıl ligde zirveyi zorlamasını ve hak ettiği yerde olmasını temenni ediyorum. Kayserispor yönetimine, teknik heyete ve tüm futbolcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Hes Kablo Kayserispor'dan yeni sponsorluk anlaşması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melih KAMIŞ

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