Hertha Berlin - Hoffenheim Bundesliga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Hertha Berlin - Hoffenheim Bundesliga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

19.01.2021 12:32 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:35
Hertha Berlin - Hoffenheim Bundesliga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanla beklenen maçları bugün oynanıyor. Peki Hertha Berlin - Hoffenheim maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Bundesliga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Hertha Berlin - Hoffenheim . Peki Hertha Berlin - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

HERTHA BERLİN - HOFFENHEİM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Hertha Berlin - Hoffenheim maçı 19 Ocak Salı günü (bugün) akşam saat 22:30 'da başlayacaktır.

HERTHA BERLİN - HOFFENHEİM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Hertha Berlin - Hoffenheim maçını A Spor , Web , Vodafone TV 71, Kablo TV 142, Turkcell TV+ 74, Digiturk 88, Tivibu 381, D-Smart 80, Şifresiz 4A kanallarından izleyebilirsiniz.

HERTHA BERLİN - HOFFENHEİM MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Berlin Olimpiyat Stadyumu, Berlin'da oynanacak.

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