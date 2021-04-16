Hertha Berlin'de tüm takım karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hertha Berlin'de tüm takım karantinaya alındı

Haberler.com - Haberler | Spor

Bundesliga'da koronavirüs depremi yaşanıyor. Hertha Berlin'de 2'si futbolcu 4 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından tüm takım karantinaya alındı. Hertha'dan yapılan açıklamada Mainz 05, Freiburg ve Schalke 04 karşılaşmalarının ertelenmesi için Almanya Kulüpler Birliği'ne başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de koronavirüs vakalarının çıkması sonucunda tüm takım karantinaya alındı.

TEKNİK DİREKTÖR POZİTİF

Hertha Berlin'den yapılan açıklamada, teknik direktör Pal Dardai, antrenör Admir Hamzagic ve futbolculardan Dodi Lukebakio'nun ardından bir diğer oyuncu Marvin Plattenhardt'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

MAÇLARIN ERTELENMESİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

Bu gelişme üzerine Charlottenburg-Wilmersdorf Sağlık Dairesinin önlemleri sertleştirdiğinin ifade edildiği açıklamada, tüm futbolcuların, teknik kadronun ve takımla yakın çalışanların 14 günlük izolasyona alındığı belirtildi. Açıklamada, bu uygulamanın sonucu olarak Hertha Berlin'in, Bundesliga'da Mainz 05, Freiburg ve Schalke 04 ile oynayacağı karşılaşmaların ertelenmesi için Almanya Kulüpler Birliğine (DFL) başvuruda bulunmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Hertha Berlin'de tüm takım karantinaya alındı
PSG-Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? PSG-Bayern Münih hangi kanalda? PSG-Bayern Münih muhtemel 11'ler!
PSG-Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? PSG-Bayern Münih hangi kanalda? PSG-Bayern Münih muhtemel 11'ler!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Meral Akşener Yıldırım Akbulut Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Müge Anlı Hande Erçel Burak Sergen
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hertha Berlin'de tüm takım karantinaya alındı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 22:46:43. #1.15#

title