Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA, Fatih Çakmak - Spor
 - Güncelleme:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: TOBB ETÜHakemler: Zafer Yılmaz, İsmail Binbir, Mehmet Onur SönmezNesibe Aydın: Thomas 16, Nacickaite 18, Meltem Yıldızhan 12, Harika Gözde Eldaş 11, Coates 24, Snytsina 4, Merve Uygül 3, Gülşah Duman Bıçakçı 2, Hülya Çoklar AsarcıklıGalatasaray: Davis 8, Sude Yılmaz 14, Plum 30, Krajisnik...

AYDIN (AA) - Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Zafer Yılmaz, İsmail Binbir, Mehmet Onur Sönmez

Nesibe Aydın : Thomas 16, Nacickaite 18, Meltem Yıldızhan 12, Harika Gözde Eldaş 11, Coates 24, Snytsina 4, Merve Uygül 3, Gülşah Duman Bıçakçı 2, Hülya Çoklar Asarcıklı

Galatasaray: Davis 8, Sude Yılmaz 14, Plum 30, Krajisnik 7, Merve Aydın 9, Evans 15, Gizem Başaran Turan 2, Eda Şahin

1. Periyot: 25-17

Devre: 45-29

3. Periyot: 68-58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği Galatasaray'ı 90-85 yendi.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Basketbol Süper Ligi, Zafer Yılmaz, Mehmet Onur, Aydın, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title