ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 62-92

SALON: Antakya

HAKEMLER: Tolga Edis, Benhür İrcel, Berk Kurtulmuş

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Hatayspor'a konuk olan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, parkeden 92-62'lik galibiyetle ayrıldı.

İlk çeyrekte çift hanelere ulaşan Tiffany Hayes 27 sayı ile müsabakanın en skorer ismi olurken, DeWanna Bonner ise 22 sayı ve 11 ribaundluk istatistiğiyle dikkat çekti.