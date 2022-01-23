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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Suat Öztürk - Haberler | Spor

Salon: Çimentaş İl Özel İdareHakemler: Serhat Büker, Mehmet Burak Anlatıcı, Uğur AkyıldızElazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 11, Nur Nihan Dabakoğlu 8, Melike Yalçınkaya 6, Modiri 21, Vintsilaiou 7, Aysel Bakır 9, Esma Çelen Türk, Gülfer Tokatlı, Nisa YalçınNesibe Aydın: Thomas 7,...

Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Serhat Büker, Mehmet Burak Anlatıcı, Uğur Akyıldız

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 11, Nur Nihan Dabakoğlu 8, Melike Yalçınkaya 6, Modiri 21, Vintsilaiou 7, Aysel Bakır 9, Esma Çelen Türk, Gülfer Tokatlı, Nisa Yalçın

Nesibe Aydın : Thomas 7, Snytsina 4, Nacickaite 29, Hülya Çoklar Asarcıklı 6, Harika Gözde Eldaş 8, Meltem Yıldızhan 21, Gülşah Duman Bıçakçı 4, Merve Uygül, Gizem Kaymaz

1. Periyot: 14-25

Devre: 28-52

3. Periyot: 42-60

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında Nesibe Aydın, deplasmanda Elazığ İl Özel İdare'yi 79-62 yendi.

AA / Suat Öztürk - Spor Haberleri

Melike Yalçınkaya, Mehmet Burak, Çimentaş, Aydın, Spor, Haber

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