Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / İsmail Şen - Haberler | Spor

Salon: Çimentaş İl Özel İdareHakemler: Umut Özgün Ergün, Abdullah İlik, Sibel KoçElazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Esma Çelen Türk, Vintsilaiou 13, Pulliam 7, Gülfer Tokatlı, Nisa Yalçın 3, Nur Nihan Dabakoğlu 2, Melike Yalçınkaya 6, Modiri 18ÇBK Mersin...

Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Abdullah İlik, Sibel Koç

Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Esma Çelen Türk, Vintsilaiou 13, Pulliam 7, Gülfer Tokatlı, Nisa Yalçın 3, Nur Nihan Dabakoğlu 2, Melike Yalçınkaya 6, Modiri 18

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 5, Zellous 23, Feride Şevval Akalan 5, Melise Talay 3, Yeliz Doğan 2, Fatmanur Karakaş 7, Sinem Ataş 2, Holingsvorth 7, Fagbenle 4, Turner 13, Esra Ural Topuz 5, Thomas 5

1. Periyot: 16-24

Devre: 30-55

3. Periyot: 35-75

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Elazığ İl Özel İdare'yi 81-53 yendi.

Futbol: Turkcell Süper Kupa

Futbol: Turkcell Süper Kupa

AA / İsmail Şen - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title