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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Spor

Salon: Naim SüleymanoğluHakemler: Tolga Edis, Ogün Cılız, Samet TekinBursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 15, Ferda Yıldız 5, Merve Arı, Cuic 16, Macaulay 15, Gizem Uca 5, Duygu Özen 6, Daci, İlemnur Akengin, İrem Sözen, Gonca Karataş 2BOTAŞ: Ayşe Cora 14, Sehernaz Çidal 6, Tilbe Şenyürek 15,...

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Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Tolga Edis, Ogün Cılız, Samet Tekin

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 15, Ferda Yıldız 5, Merve Arı, Cuic 16, Macaulay 15, Gizem Uca 5, Duygu Özen 6, Daci, İlemnur Akengin, İrem Sözen, Gonca Karataş 2

BOTAŞ: Ayşe Cora 14, Sehernaz Çidal 6, Tilbe Şenyürek 15, Davis 10, Dubljevic 16, Prezelj 2, Jurjane 8, Ayşegül Günay Aladağ, Ceren Gökdemir

1. Periyot: 15-16

Devre: 37-40

3. Periyot: 55-55

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 71-64 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Mustafa Bikeç - Spor Haberleri

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