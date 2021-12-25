Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Spor
Salon: Naim SüleymanoğluHakemler: Tolga Edis, Ogün Cılız, Samet TekinBursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 15, Ferda Yıldız 5, Merve Arı, Cuic 16, Macaulay 15, Gizem Uca 5, Duygu Özen 6, Daci, İlemnur Akengin, İrem Sözen, Gonca Karataş 2BOTAŞ: Ayşe Cora 14, Sehernaz Çidal 6, Tilbe Şenyürek 15,...
Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Tolga Edis, Ogün Cılız, Samet Tekin
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 15, Ferda Yıldız 5, Merve Arı, Cuic 16, Macaulay 15, Gizem Uca 5, Duygu Özen 6, Daci, İlemnur Akengin, İrem Sözen, Gonca Karataş 2
BOTAŞ: Ayşe Cora 14, Sehernaz Çidal 6, Tilbe Şenyürek 15, Davis 10, Dubljevic 16, Prezelj 2, Jurjane 8, Ayşegül Günay Aladağ, Ceren Gökdemir
1. Periyot: 15-16
Devre: 37-40
3. Periyot: 55-55
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 71-64 yendi.