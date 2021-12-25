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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Salon: TOBB ETÜHakemler: Mehmet Serdar Ünal, Mustafa Candemir Tabak, Mehmet Burak AnlatıcıNesibe Aydın: Meltem Yıldızhan 14, Nacickaite 17, Harika Gözde Eldaş 17, Thomas 10, Coates 10, Hülya Çoklar Asarcıklı, Merve Uygül 4, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Gizem Kaymaz 3Hatayspor: Wiley 21, Büşra Akbaş...

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AYDIN (AA) - Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Mustafa Candemir Tabak, Mehmet Burak Anlatıcı

Nesibe Aydın : Meltem Yıldızhan 14, Nacickaite 17, Harika Gözde Eldaş 17, Thomas 10, Coates 10, Hülya Çoklar Asarcıklı, Merve Uygül 4, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Gizem Kaymaz 3

Hatayspor: Wiley 21, Büşra Akbaş 3, Büşra Akgün 15, Bahar Çağlar Ökten 12, Elif Emirtekin 4, Melis Dilara Lafatan 2, Gorini 3

1. Periyot: 20-12

Devre: 39-28

3. Periyot: 61-38

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Hatayspor'u 78-60 yendi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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