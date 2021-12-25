Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Suat Öztürk - Haberler | Spor
Salon: Çimentaş İl Özel İdareHakemler: Yener Yılmaz, İsmail Binbir, Çağlar ÖzkanElazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 13, Vintsilaiou 10, Pulliam 21, Gülfer Tokatlı 2, Nisa Yalçın 2, Nur Nihan Dabakoğlu 9, Melike Yalçınkaya 11, Aysel Bakır, Aslı Yalçınkaya, Esma Çelen...
Salon: Çimentaş İl Özel İdare
Hakemler: Yener Yılmaz, İsmail Binbir, Çağlar Özkan
Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 13, Vintsilaiou 10, Pulliam 21, Gülfer Tokatlı 2, Nisa Yalçın 2, Nur Nihan Dabakoğlu 9, Melike Yalçınkaya 11, Aysel Bakır, Aslı Yalçınkaya, Esma Çelen Türk
Çankaya Üniversitesi: White 25, Dikaioulaku 14, Derin Yaya 9, Melike Tuğba Oral 4, Prince 17, Tuğçe Murat 12, İnci Güçlü, Aleyna Fatma Cengizhan, Kübra Erat, Kardelen Gezgin, Özge Kavurmacıoğlu, Ecem Kazar
1. Periyot: 15-31
Devre: 37-49
3. Periyot: 49-65
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Elazığ İl Özel İdare'yi 81-68 yendi.