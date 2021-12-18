Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Berad Büyük - Haberler | Spor
Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Erhan Gürsel, Halil Erkoç, Muzaffer VardarlıGalatasaray: Williams 14, Davis 2, Melis Gülcan 6, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 13, Gizem Başaran, Krajisnik 20, Merve Aydın 6OGM Ormanspor: Robinson 11, Gökşen Fitik 3, Sevgi Uzun 5, Meltem Avcı, Cowan 25,...
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Erhan Gürsel, Halil Erkoç, Muzaffer Vardarlı
Galatasaray: Williams 14, Davis 2, Melis Gülcan 6, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 13, Gizem Başaran, Krajisnik 20, Merve Aydın 6
OGM Ormanspor: Robinson 11, Gökşen Fitik 3, Sevgi Uzun 5, Meltem Avcı, Cowan 25, Damla Gezgin 10, Nazlı Bircan Gökdemir, Lucet 11
1. Periyot: 19-19
Devre: 30-29
3. Periyot: 43-49
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Galatasaray'ı 65-61 mağlup etti.
AA / Berad Büyük - Spor Haberleri
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