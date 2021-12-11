Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor

Salon: AntakyaHakemler: Tolga Edis, Serdar Saraç, Hande ÖztürkHatayspor: Wiley 25, Gorini, Büşra Akbaş 3, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 14, Brown 23, Elif Emirtekin 11, Melis Dilara Lafatan, Gökçe DoğanAntalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 10, Davis 10, Sera Özelçi, Ivankovic 5, İlsu...

Salon: Antakya

Hakemler: Tolga Edis, Serdar Saraç, Hande Öztürk

Hatayspor: Wiley 25, Gorini, Büşra Akbaş 3, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 14, Brown 23, Elif Emirtekin 11, Melis Dilara Lafatan, Gökçe Doğan

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 10, Davis 10, Sera Özelçi, Ivankovic 5, İlsu Darıcıoğlu, Jones 32, Mayombo 13

1. Periyot: 26-16

Devre: 48-26

3. Periyot: 63-52

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hatayspor, sahasında Antalya 07 Basketbol'u 76-70 yendi.

Hatayspor ile yollarını ayıran Kalani Brown, bordo-beyaz formayla son kez maça çıktı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri

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