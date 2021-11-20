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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Naim Süleymanoğlu Spor KompleksiHakemler: Ali Köseoğlu, Ogün Cılız, Hande ÖztürkBursa Büyükşehir Belediyespor: Macaulay 18, Doyle 14, Cuic 17, Gizem Mürüvet Uca 6, Merve Arı 3, Duygu Özen 5, İrem Sözen, Ferda Yıldız 3, Gonca Karataş 2, Saranda Dacı 2, İlemnur Akengin, Sudenur...

Salon: Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Köseoğlu, Ogün Cılız, Hande Öztürk

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Macaulay 18, Doyle 14, Cuic 17, Gizem Mürüvet Uca 6, Merve Arı 3, Duygu Özen 5, İrem Sözen, Ferda Yıldız 3, Gonca Karataş 2, Saranda Dacı 2, İlemnur Akengin, Sudenur Bayrak

OGM Ormanspor: Robinson 16, Gökşen Fitik 11, Sevgi Uzun 13, Lucet 15, Cowan 18, Meltem Avcı 9, Damla Gezgin 11, Nazlı Bircan Gökdemir 4, Nilay Kartaltepe, Hilal Halaç

1. Periyot: 19-25

Devre: 39-44

3. Periyot: 55-72

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 97-70 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Sergen Sezgin - Spor Haberleri

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