Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Salon: TOBB ETÜHakemler: Emin Moğulkoç, Turgut Işık, Yiğit GönültaşNesibe Aydın: Snytsina 13, Merve Uygül 15, Büşra Akgün 3, Peddy 21, Hebard 8, Hülya Çoklar Asarcıklı 8, SimonGalatasaray: Meltem Yıldızhan 2, Pelin Derya Bilgiç 11, Prints 10, Steinberga 8, Russell 13, Asena Yalçın 5,...

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Turgut Işık, Yiğit Gönültaş

Nesibe Aydın: Snytsina 13, Merve Uygül 15, Büşra Akgün 3, Peddy 21, Hebard 8, Hülya Çoklar Asarcıklı 8, Simon

Galatasaray: Meltem Yıldızhan 2, Pelin Derya Bilgiç 11, Prints 10, Steinberga 8, Russell 13, Asena Yalçın 5, Holingsvorth 9, Miray Balotu, Cansu Köksal, Sude Yılmaz, Hruscakova

1. Periyot: 17-12

Devre: 32-29

3. Periyot: 49-48

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 4. maçında Nesibe Aydın, Galatasaray'ı 68-58 mağlup ederek seride 2-2 eşitliği sağladı.

Finale yükselecek takımın belli olacağı serinin 5. maçı, 3 Mayıs Pazartesi günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak.

Eşleşmede üç galibiyete ulaşan taraf, finalde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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