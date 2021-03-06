Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig 24. Hafta
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin 24. haftasında evinde oynadığı maçta Botaş'ı yenerek üst üste dördüncü galibiyetini aldı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin 24. haftasında evinde oynadığı maçta Botaş'ı yenerek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar aldığı galibiyetle puanını 33'e yükseltti.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Göksun Öz xx Seda Esen xx
Bellona Kayseri Basketbol: Glory Johnson xx 12, Tyasha Harris x 12, Melis Gülcan xx 14, Ayşegül Günay Aladağ xx 2, Kitija Laksa xx 8, Kalani Brown x 12, Esra Ural Topuz xx 10, Zeynep Kalbisağde x,
Botaş: Büşra Akbaş x 4, Williams xx 14, Bahar Çağlar x 3, Marina Baş x 16, Sehernaz Çidal x 3, Ayşe Cora x 2 Hatice Gülçelik xx 5, Erdenay Topçu x 8, Fatma Bayram x
1.Periyot: 24-15 (Bellona Kayseri lehine)
2.Periyot: 35-28(Bellona Kayseri lehine)
3.Periyot: 56-41 (Bellona Kayseri lehine) - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı