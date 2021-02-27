Bellona Kayseri Basketbol - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 92 - 74

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Can Mavisu, Muhammet Mustafa Akıllıoğlu, Serdar SaraçBELLONA KAYSERİ BASKETBOL : Sevgi 8, Zeynep Öykü 3, Melis 8, Ayşegül 3, Gülse 5, Cansu, Fatma, Brown 15, Jonhson 15, Laksa 13, Esra 8, Harris 14BİREVİM ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE: Gamze 8, Nazlı, Naile 8, Esma 2, Sera 3, Şuğranur 11, Nuran 13, Cannon 19, Baric 101'İNCİ PERİYOT: 22 - 17DEVRE: 53 - 353'ÜNCÜ PERİYOT: 75 - 56

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22'nci haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 92 - 74'lük sonuçla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Birevim Elazığ İl Özel İdare'den 19 sayı ile Emma Jean Cannon oldu. Ev sahibi takımın en skorer isimleri 15 sayı ile Kalani Brown ve Glory Bassey Johnson oldu.

- Kayseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN