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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

12.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:56
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Mehmet Serdar Ünal, Yiğit Gönültaş, Eyyüp AyhanOGM Ormanspor: Robinson 9, Williams 25, Şerife Alperi Onar 19, Meltem Avcı, Sykes 10, Özge Yarga, Nilay Kartaltepe 4, Sinem Ataş 11, Hilal Halaç, Damla Gezgin 6, Walker 4Çankaya Üniversitesi: Zellous 30, White...

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Yiğit Gönültaş, Eyyüp Ayhan

OGM Ormanspor: Robinson 9, Williams 25, Şerife Alperi Onar 19, Meltem Avcı, Sykes 10, Özge Yarga, Nilay Kartaltepe 4, Sinem Ataş 11, Hilal Halaç, Damla Gezgin 6, Walker 4

Çankaya Üniversitesi: Zellous 30, White 10, Gizem Yavuz 10, Bahar Öztürk 7, Talbert 6, Ecem Kazar 5, Elif Dila Bayrak, Aleyna Fatma Cengizhan

1. Periyot: 20-24

Devre: 47-35

3. Periyot: 66-47

Beş faulle çıkan: 30.27 Gizem Yavuz (Çankaya Üniversitesi)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 88-68 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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