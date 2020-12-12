Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Mehmet Serdar Ünal, Yiğit Gönültaş, Eyyüp AyhanOGM Ormanspor: Robinson 9, Williams 25, Şerife Alperi Onar 19, Meltem Avcı, Sykes 10, Özge Yarga, Nilay Kartaltepe 4, Sinem Ataş 11, Hilal Halaç, Damla Gezgin 6, Walker 4Çankaya Üniversitesi: Zellous 30, White...
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Yiğit Gönültaş, Eyyüp Ayhan
OGM Ormanspor: Robinson 9, Williams 25, Şerife Alperi Onar 19, Meltem Avcı, Sykes 10, Özge Yarga, Nilay Kartaltepe 4, Sinem Ataş 11, Hilal Halaç, Damla Gezgin 6, Walker 4
Çankaya Üniversitesi: Zellous 30, White 10, Gizem Yavuz 10, Bahar Öztürk 7, Talbert 6, Ecem Kazar 5, Elif Dila Bayrak, Aleyna Fatma Cengizhan
1. Periyot: 20-24
Devre: 47-35
3. Periyot: 66-47
Beş faulle çıkan: 30.27 Gizem Yavuz (Çankaya Üniversitesi)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 88-68 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki