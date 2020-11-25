Fenerbahçe Öznur Kablo - Beşiktaş HDI Sigorta: 84 - 76
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Fenerbahçe Öznur Kablo - Beşiktaş HDI Sigorta: 84 - 76

25.11.2020 17:01 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:28
Fenerbahçe Öznur Kablo - Beşiktaş HDI Sigorta: 84 - 76

SALON: Fenerbahçe Metro EnerjiHAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Kerem Yılmaz, Samet ErdoğanFENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Thomas 18, Tuğçe Canıtez 18, McBride 22, Zandalasini 9, Stokes 9, Sevgi Uzun 6, Olcay Çakır Turgut 2BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Salvadores 24, İrem Naz Topuz 11, Bradford 22, Melek Uzunoğlu...

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Kerem Yılmaz, Samet Erdoğan

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FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Thomas 18, Tuğçe Canıtez 18, McBride 22, Zandalasini 9, Stokes 9, Sevgi Uzun 6, Olcay Çakır Turgut 2

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BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Salvadores 24, İrem Naz Topuz 11, Bradford 22, Melek Uzunoğlu 8, Elif Bayram 8, Melisa Korkmaz 3, Nur Sezen Yavuz,

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1. PERİYOT: 13-22

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DEVRE: 45-38

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3. PERİYOT: 61-63

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe Öznur Kablo, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 84-76 yendi.  Fenerbahçe Öznur Kablo, bu sonuçla ligde 10'da 10 yaparken bir maçı eksik olan Beşiktaş HDI Sigorta, 6'ncı yenilgisini yaşadı. 

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Öte yandan Fenerbahçe Öznur Kablo ile Beşiktaş HDI Sigorta, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mücadele öncesinde mesaj verdi. Fenerbahçe Öznur Kablo sayaya; "Kadına Şiddete Tahammülümüz Yok", Beşiktaş HDI Sigorta ise "Kadına Şiddete Dur De" yazılı tişörtlerle çıktı.

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Fenerbahçe Öznur Kablo - Beşiktaş HDI Sigorta: 84 - 76

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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