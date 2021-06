Hepsiburada, NASDAQ borsasında işlem gören ilk Türk şirketi olduğunu duyurdu

Hepsiburada, dünya teknoloji devlerinin kote olduğu ABD'nin NASDAQ Borsası'nda halka arzı için yatırımcı görüşmelerini başlattığını duyurdu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, halka arz sürecinin tamamlanması hallinde, bu borsada işlem gören ilk Türk şirketi olarak bir ilke imza atacakları bildirildi.

Hepsiburada, 56 milyon 740 bin adet B Grubu hisse senedini halka arz etmek için Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) F-1 Formu aracılığıyla kayıt beyannamesini sunduğunu açıkladı. Bu adımla birlikte Hepsiburada, NASDAQ Borsası'na kote olacak hisseleri temsil eden B Sınıfı hisselerinin halka arzı için yatırımcı görüşmelerini başlattı. NASDAQ borsasında HEPS kısaltması ile işlem görmek üzere başvurduğunu duyuran Hepsiburada'nın ilk halka arz fiyatının hisse başına 11 ile 13 Amerikan doları arasında olması bekleniyor.

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC and Goldman, Sachs & Co. LLC, Hepsiburada halka arzıyla ilgili lider aracı kurumlar olarak görev yaparken, BofA Securities, Inc. ve UBS Securities LLC de alt aracı kurumlar olarak hizmet verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı