Hentbol: Toplu sonuç
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 6. hafta müsabakaları yapılırken, Kadınlar Süper Lig'de 7. haftaya tek maçla devam edildi.
17.11.2019 19:14 | Son Güncelleme: 17.11.2019 19:14
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 6. hafta müsabakaları yapılırken, Kadınlar Süper Lig'de 7. haftaya tek maçla devam edildi.
Liglerde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Erkekler Süper Lig
Güneysu-Göztepe: 26-27
Nilüfer Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor: 20-20
Spor Toto-Beşiktaş Aygaz: 30-29
MYK Hentbol-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 31-27
Kadınlar Süper Lig
Yalıkavakspor-Muratpaşa Belediyespor: 21-20
Kaynak: AA