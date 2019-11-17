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Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 6. hafta müsabakaları yapılırken, Kadınlar Süper Lig'de 7. haftaya tek maçla devam edildi.

17.11.2019 19:14 | Son Güncelleme: 17.11.2019 19:14
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 6. hafta müsabakaları yapılırken, Kadınlar Süper Lig'de 7. haftaya tek maçla devam edildi.

Liglerde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Erkekler Süper Lig

Güneysu-Göztepe: 26-27

Nilüfer Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor: 20-20

Toto-Beşiktaş Aygaz: 30-29

MYK Hentbol-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 31-27

Kadınlar Süper Lig

Yalıkavakspor-Muratpaşa Belediyespor: 21-20

Kaynak: AA
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