Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 22. ve son haftasında deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 34-25 yenen Kastamonu Belediyespor şampiyon oldu.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 22. ve son haftasında deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 34-25 yenen Kastamonu Belediyespor şampiyon oldu.

Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk yarıyı 15-11, maçı da 34-25 kazanan konuk ekip sezonu mutlu sonla tamamladı.

Maçın bitiş düdüğüyle Kastamonu Belediyesporlu kadın sporcular büyük sevinç yaşadı. Oyuncular uzun süre müzik eşliğinde eğlendi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezon başında aldığı kararla 2020-2021 sezonunda ligde play-off sistemi uygulanmadı ve sezonu ilk sırada tamamlayan Kastamonu Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı.

Kastamonu ekibi, deplasmanda kazanarak ikinci sıradaki takipçisi Yalıkavakspor'un akşam saatlerinde oynayacağı maçı beklemeden şampiyonluğunu ilan etti.

İkili averajda üstün durumda olan kırmızı-beyazlılar 20 galibiyet, 2 mağlubiyetle 40 puan topladı ve sezonu mutlu sonla bitirdi.

Şampiyonluğa ulaşan Kastamonu Belediyespor, gelecek sezon Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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