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Hentbol: Erkekler Süper Lig

AA, Süha Gür - Spor
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Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:

Yarın:

20.30 Beşiktaş- Spor Toto (Süleyman Seba)

27 Şubat Pazar:

14.00 Köyceğiz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)

14.00 Tokat Gençlik-MYK Hentbol (Ali Yücel)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Hatayspor (Üçevler)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Orman (Beşirli)

16.00 Beykoz Belediyespor-Antalyaspor (R. Şahin Koktürk)

AA / Süha Gür - Spor

Spor Toto Süper Lig, Süleyman Seba, Spor Toto, Hentbol, Spor, Haberler

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