Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:
Yarın:
20.30 Beşiktaş- Spor Toto (Süleyman Seba)
27 Şubat Pazar:
14.00 Köyceğiz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)
14.00 Tokat Gençlik-MYK Hentbol (Ali Yücel)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Hatayspor (Üçevler)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Orman (Beşirli)
16.00 Beykoz Belediyespor-Antalyaspor (R. Şahin Koktürk)
AA / Süha Gür - Spor