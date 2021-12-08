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Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 9. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Mamak Belediyespor'u 39-28 yendi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 9. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Mamak Belediyespor'u 39-28 yendi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-17 üstün geçen siyah-beyazlılar, parkeden 39-28 galip ayrıldı.

Beşiktaş, bu sonucun ardından 8. maçında 7. galibiyetini elde etti.

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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