Hentbol: Erkekler Süper Lig

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 9. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Mamak Belediyespor'u 39-28 yendi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-17 üstün geçen siyah-beyazlılar, parkeden 39-28 galip ayrıldı.

Beşiktaş, bu sonucun ardından 8. maçında 7. galibiyetini elde etti.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?