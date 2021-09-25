Hentbol: Erkekler Süper Lig
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 2. hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı.
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 2. hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Hatayspor-Köyceğiz Belediyespor: 28-28
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyespor: 35-32
Spor Toto-Tokat Gençlikspor: 34-15
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 23-31
MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor: 21-38
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri