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Hentbol: Erkekler Süper Lig

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 2. hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 2. hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Hatayspor-Köyceğiz Belediyespor: 28-28

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyespor: 35-32

Spor Toto-Tokat Gençlikspor: 34-15

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 23-31

MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor: 21-38

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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